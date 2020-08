Coronavirus, in Spagna oltre 26mila morti

(Afp)

Sono più di 26mila le persone decedute in Spagna per complicanze legate al Covid-19. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità di Madrid, spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati riportati altri 213 decessi, per un totale di 26.070. Sono invece 221.446 le persone contagiate dal coronavirus in Spagna, 754 in un solo giorno, e 128.551 quelle guarite.