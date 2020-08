(Afp)

Sono più di 271mila le persone che hanno perso la vita nel mondo per complicanze legate al coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, che ha aggiornato a 271.732 il totale dei decessi per Covid-19. In Europa il maggior numero di vittime è stato registrato in Gran Bretagna, 31.241, seguita dall'Italia con 30.201 morti.