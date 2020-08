Coronavirus, sesto giorno con oltre 10mila nuovi casi in Russia

La Russia ha registrato per il sesto giorno consecutivo oltre 10mila nuovi casi di contagio da coronavirus, portando il totale nel Paese a 187.859 casi. Il Centro per la risposta alla crisi ha riferito che i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 10.699, comunque in calo rispetto agli 11.231 nuovi casi di giovedì. I nuovi decessi da Covid-19 sono stati 98, portando il totale delle vittime a 1.723 morti.