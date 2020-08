New York, bimbo muore per sindrome associata al Covid

(Afp)

Un bambino di 5 anni è morto a New York per una sindrome infantile che viene associata al Covid-19 e ha colpito altri 73 piccoli in questo Stato. "E' una notizia molto dolorosa e apre un nuovo capitolo. Molti trovavano conforto nel fatto che i bambini non venivano contagiati", ha detto il governatore dello Stato, Andrew Cuomo nel dare la notizia del decesso, la prima legata alla sindrome.

Il dipartimento della Salute di New York parla di "sindrome infiammatoria multisistemica associata al covid-19", con "caratteristiche che si sovrappongono alla malattia di Kawasaki". La maggior parte dei bambini colpiti è risultata positiva al test del coronavirus o ha sviluppato anticorpi al Covid-19. Il dipartimento della Salute, ha detto Cuomo, verificherà se altri bambini deceduti erano stati colpiti dalla sindrome.

I bambini sono molto meno colpiti dal coronavirus rispetto agli adulti. Tuttavia in Gran Bretagna e nel resto d'Europa è stato segnalato un aumento dei casi di sindrome di Kawasaki, apparentemente associati all'epidemia. Un bambino è morto in Inghilterra secondo uno studio pubblicato ieri sul 'Lancet'.