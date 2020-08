Oms: "Impegno per battere virus con vaccino''

(Afp)

"La campagna di eradicazione del vaiolo ha avuto uno strumento cruciale che non abbiamo ancora per Covid-19: un vaccino; in effetti, il primo vaccino al mondo è stato quello contro il vaiolo. Come sapete, l'Oms sta ora lavorando con molti partner per accelerare lo sviluppo di un vaccino per Covid-19, che sarà uno strumento essenziale per il controllo della trasmissione del virus". Lo ricorda il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, ricordando il quarantesimo anniversario della dichiarazione ufficiale - era l'8 maggio 1980 - dell'Assemblea mondiale della sanità che il mondo e tutti i suoi popoli si erano liberati del vaiolo.