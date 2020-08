Positiva Katie Miller, moglie del consigliere di Trump

(Afp)

E' la portavoce Katie Miller, il collaboratore del vice presidente americano Mike Pence, risultato positivo al coronavirus. Lo scrive il sito Politico, citando due persone a conoscenza della diagnosi. La Casa Bianca non aveva detto il nome della persona contagiata, ma il presidente Donald Trump lo ha poi praticamente confermato. La portavoce è anche la moglie di Stephen Miller, stretto collaboratore di Trump e autore di gran parte dei suoi discorsi.

"E' una splendida giovane donna, Katie. I test sono andati molto bene per un lungo periodo di tempo e ora di colpo risulta positiva. Non è stata in contatto con me. Ha passato qualche tempo con il vice presidente", ha detto Trump. Trump e Pence sono risultati negativi al test dopo che ieri è stato reso noto che un 'valletto' della Casa Bianca è stato contagiato.