Coronavirus, a Hubei zero contagi da 35 giorni

Afp

La Cina registra un caso 'importato' di coronavirus, nella città di Tianjin, e nessun caso di trasmissione locale di Covid-19. Nel gigante asiatico non vengono segnalati altri decessi a causa della pandemia e il bilancio resta fermo a 4.633 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Stando ai dati della Commissione sanitaria nazionale, i contagi sono 82.887 e i casi 'importati' sono in totale 1.681, con 176 persone ricoverate in ospedale. Sono invece 78.046 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione.

Per il 35esimo giorno consecutivo nessun nuovo caso di Covid-19 viene segnalato dalle autorità sanitarie della provincia di Hubei, dove si trova la megalopoli di Wuhan, la prima a fare i conti con il coronavirus. Solo in questa provincia sono 4.512 i decessi confermati dall'inizio dell'epidemia, ben 3.869 a Wuhan. Ad oggi le autorità di Hubei hanno dato notizia di 68.128 casi di Covid-19, con 50.333 contagi accertati solo a Wuhan.