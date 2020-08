Coronavirus, in Iran oltre 6500 morti e 106000 casi

(Afp)

In Iran sono ormai 106.220 i casi di coronavirus e 6.589 le persone morte a causa della pandemia. I dati comunicati dal portavoce del ministero della Sanità, Kianoush Jahanpour, parlano di 1.529 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore e di altri 48 decessi. Secondo le autorità iraniane, come riporta l'agenzia Mehr, sono 2.696 i pazienti ricoverati in condizioni gravi, mentre sono 85.064 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione. Il ministero della Sanità di Teheran conferma anche che sinora sono stati eseguiti circa 573.220 test.