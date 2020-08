Coronavirus, 80 nuovi morti in Francia: dato più basso da inizio aprile

(Afp)

Sono 80 le persone morte in Francia a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più basso dall'inizio d'aprile. Dal primo marzo i decessi sono stati 26.310. Lo ha reso noto un comunicato della direzione generale della Salute.

Si riduce anche la pressione sui servizi di rianimazione dove sono stati ammessi 38 nuovi casi gravi, ma vi è un saldo positivo di 56 ammalati in meno. Al momento vi sono 22.614 persone ricoverate, di cui 2.812 in rianimazione. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 265 nuovi ricoveri. Dall'inizio della crisi vi sono state in tutto 95.829 persone ricoverate. Di queste, 56.038 sono state dimesse.

Il parlamento francese ha approvato in via definitiva l'estensione dello stato d'emergenza sanitaria fino al 10 luglio.