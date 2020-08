Coronavirus, W. Post: "Crisi particolarmente pericolosa per Italia"

(Fotogramma)

Le conseguenze della pandemia "sono particolarmente pericolose" in Italia, che già prima della crisi era considerata "l'incognita dell'Europa", per il suo "flirtare" con il populismo. E ora che la crisi è arrivata, sul piatto della bilancia "non c'è solo la stabilità dell'Italia, ma anche quella dell'Europa". A scriverlo è il Washington Post, che sottolinea come l'epidemia abbia colpito un'economia già fragile e alimentato una sensazione di abbandono da parte dell'Europa che era iniziata con le crisi dell'eurozona e dei migranti

"L'Italia è vulnerabile non solo per l'estensione dell'epidemia e la durata del confinamento, ma a causa della natura della sua economia. Dipende fortemente dal turismo, che rappresenta circa il 13% del Pil. E ha anche un'alta percentuale di piccole imprese e lavoro in nero, fra i gruppi più colpiti", scrive il giornale, ricordando le previsioni di una contrazione del 9,5% dell'economia. "Il rischio per l'Europa è che le disuguaglianze in seno all'eurozona si approfondiscano, portando in superficie le tensioni da tempo latenti fra i paesi del nord e del sud, Italia compresa", continua il giornale ricordando lo scontro sui coronabond.