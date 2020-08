Coronavirus, in Russia quasi 11mila casi in un giorno

(Afp)

La Russia registra quasi 11.000 casi di coronavirus in un giorno. I dati ufficiali riportati stamani dall'agenzia Tass parlano infatti di altri 10.817 contagi e di un totale di 198.676 casi. In Russia sono 1.827 i decessi registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 104 in più rispetto a ieri, e 31.916 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il Covid-19. Secondo le autorità sanitarie, i dati sui casi confermati nelle ultime 24 ore comprendono anche 4.399 soggetti asintomatici. La Russia è il quinto Paese al mondo per numero di contagi, dopo Stati Uniti, Spagna, Italia e Regno Unito.