Coronavirus, Trump: "Sparirà anche senza un vaccino"

Donald Trump si è dimostrato fiducioso che l'epidemia di coronavirus possa cessare anche senza un vaccino. "Se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po' di tempo", ha detto il presidente americano in commenti nella serata di ieri alla Casa Bianca.

"Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa", ha detto Trump, avvertendo tuttavia che ciò non accadrà subito. "Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest'anno, non significa che se ne sarà andato in autunno o dopo l'autunno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un vaccino. Ad un certo punto probabilmente se ne andrà da solo". Il presidente americano ha comunque ammesso che "se avessimo un vaccino sarebbe di grande aiuto".

Intanto, dopo il caso di positività di Katie Miller, portavoce del vice presidente americano Mike Pence, ci sono altri 11 casi fra gli agenti del secret service, il corpo he assicura la protezione del presidente degli Stati Uniti. E' quanto afferma Yahoo news, citando documenti del dipartimento per la Sicurezza interna.

Oltre agli undici agenti attualmente positivi, ve ne sarebbero altri 23 che sono guariti e una sessantina in quarantena. Non è chiaro se qualcuna delle persone ammalate abbia lavorato recentemente a stretto contatto con il presidente Donald Trump e il suo vice Mike Pence. Ieri è stata riconosciuta positiva al test una portavoce di Pence, mentre giovedì era toccato ad un valletto della Casa Bianca.

