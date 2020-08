Coronavirus, Gb verso obbligo quarantena per arrivi dall'estero

(Foto Afp)

Nel Regno Unito potrebbe essere obbligatorio un periodo di 14 giorni di quarantena per tutti i viaggiatori in arrivo in aereo dall'estero, ad eccezione dell'Irlanda. Lo ha anticipato la Bbc, citando fonti governative e del settore dei trasporti aerei. Nel mezzo della pandemia di coronavirus, le nuove disposizioni potrebbero entrare in vigore a fine mese, ma non è chiaro per quanto tempo verranno mantenute né se i non residenti potranno trascorrere la quarantena in abitazioni prese in affitto da privati.

"Dobbiamo vedere i dettagli", ha fatto sapere Airlines UK, che rappresenta le compagnie aeree con sede nel Regno Unito. Sono attesi in mattinata chiarimenti da parte del governo.