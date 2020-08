Coronaviurs, in Brasile oltre 10.000 contagi in un giorno

(Foto Afp)

Cresce la preoccupazione per la diffusione del coronavirus in Brasile. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, in un giorno si sono registrati 751 decessi e sono stati confermati 10.222 nuovi casi di Covid-19. Il bilancio delle persone morte per le complicanze legate al coronavirus è così salito a 9.897, mentre sono 145.328 i casi accertati di Covid-19 nel Paese sudamericano con una popolazione di oltre 209 milioni di persone. Lo stato di San Paolo risulta il più colpito con 3.416 decessi e 41.830 casi confermati.