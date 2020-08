Rudy Giuliani: "Americani, andate in vacanza in Italia"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Auguro all’Italia, che noi tutti qui in America amiamo moltissimo, una forte e veloce ripresa, anche se so che il sud rischia la povertà. Ma mi farò portavoce, qui in America, del fatto che venire in Italia è sicuro". Così Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, nel suo show ‘Common sense’, in cui ospita Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, il quale spiega: “Centro e sud Italia rischiano di fare zero con il turismo, pagare le stesse tasse di prima e avere più costi, e di scivolare nella povertà diffusa. Ma l’Italia è ok e non merita tutto ciò. Quindi, cari americani, venite in vacanza da noi in Italia, è tutto più che sicuro e sapete che per noi siete sempre ospiti amati e speciali", conclude il deputato italiano.

"Perché chiudere l’Italia del tutto e così a lungo se il problema sembrava concentrato solo al nord?". Questa la domanda rivolta poi da Giuliani a Ruggieri. "Il Governo - ha risposto deputato di Forza Italia - ha commesso un tragico errore l’8 marzo, comunicando pessimamente che avrebbe chiuso la Lombardia, e ha temuto che il contagio potesse viaggiare da nord a sud con chi lasciava il nord con treni e aerei. Poi si è fidato troppo di virologi che hanno detto tutto e il contrario di tutto, e malgrado al centro e al sud il contagio non sia mai esploso, il Governo ha disposto un eccesso di lockdown che odora di comunismo. Il risultato è che ora stiamo viaggiando a vele spiegate verso un dramma sociale, economico e produttivo senza precedenti, specie al centro e al sud, dove molti italiani vivono di quel che guadagnano giorno per giorno".

"Sono contento che Silvio Berlusconi dimostri di sapere quanto la Cina, con il suo disegno imperialista, sia pericolosa per l’Occidente, e dopo lui sembra che finalmente anche Francia e Germania comincino a capirlo", ha detto ancora Giuliani commentando la posizione del Cavaliere illustrata da Ruggieri. E al deputato di Forza Italia, che sottolinea quanto la Cina "dopo aver nascosto molti dettagli della pandemia, ora voglia approfittare della situazione di vantaggio che consente alla loro economia di fare shopping nelle nostre, indebolite proprio dal Coronavirus di esportazione cinese", l’ex sindaco dice di "essere molto confortato dalla posizione di Forza Italia perché troppe persone dimenticano che si parla delle responsabilità di una dittatura comunista", anche se teme di avere "qualche dubbio che l’Europa sia in grado di sostenere con forza una posizione dichiaratamente anticinese".