Silvia Romano, chi sono gli al-Shabaab

Ha firmato attentati e stragi, ora il gruppo terroristico islamista al-Shabaab è entrato anche nella storia del rapimento di Silvia Romano. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros, la ragazza - appena liberata - è stata tenuta prigioniera in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista al-Shabaab. Emersi nel 2006 dopo la sconfitta dell'Unione delle Corti Islamiche da parte del Governo Federale di Transizione, gli al-Shabaab, 'i Giovani', dal 2008 sono nella lista delle organizzazioni terroristiche degli Usa e nel 2012 hanno giurato fedeltà al-Qaeda.

Tra gli attentati più sanguinosi ci sono quello al centro commerciale Westgate a Nairobi che nel settembre del 2013 costò la vita a 67 persone, quello dell'aprile 2015 contro un campus universitario in Kenya, con un bilancio di almeno 147 morti, e quello del dicembre 2018 con l'autobomba che a Mogadiscio ha fatto almeno 85 morti. E' dello scorso settembre invece l'attacco degli al-Shabaab contro la base americana all'aeroporto militare di Baledogle nello stesso giorno in cui a Mogadiscio una bomba è esplosa al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani.

Fra gli obiettivi del gruppo, quello di instaurare in Somalia la sharia, la legge islamica. Espulso da Mogadiscio nell'agosto 2011 e dal porto di Kismayo nel settembre 2012, il movimento islamico controlla ancora zone rurali nel sud e nel centro del Paese.

Nel 2014 l'allora leader degli al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane (alias Mukhtar Abu Zubair), è stato ucciso in un raid di un drone americano. Leader degli al-Shabaab è stato poi nominato Ahmed Umar. Dal 2016, come ha sottolineato di recente in un approfondimento il Washington Post, gli Stati Uniti hanno intensificato i raid aerei, gli attacchi con droni e le operazioni contro il gruppo in Somalia.