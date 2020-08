Covid, Germania apre confini per la festa della mamma

Afp

La Germania apre i confini, per un giorno, in occasione della 'festa della mamma'. Nonostante l'aumento dei casi in alcune aree del Paese, la polizia tedesca oggi accetterà la visita alla madre come motivo valido per entrare nel Paese, secondo quanto appreso dalla Dpa, ai posti di controllo istituiti sui confine lo scorso marzo per ordine del ministro dell'Interno Horst Seehofer. La polizia federale ha comunque sottolineato che la "giustificazione fornita all'ingresso deve essere credibile e verificabile".