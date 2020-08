Coronavirus Cina, a scuola braccialetti 'intelligenti' per controllo temperatura

Immagine di repertorio (Afp)

Braccialetti 'intelligenti' che rilevano la temperatura corporea. Pechino, scrive il giornale Global Times, ha iniziato a "promuovere un braccialetto intelligente in grado di misurare la temperatura corporea degli studenti". Nella capitale cinese le scuole hanno iniziato a riaprire gradualmente nei giorni scorsi dopo l'epidemia di coronavirus che ha costretto anche gli istituti alla chiusura. Il quotidiano parla di "test" dei braccialetti, dotati di sensori che rilevano la temperatura, tra gli studenti di scuole medie e superiori rientrati in classe in cinque distretti della capitale. In caso di temperature considerate superiori alla norma, i braccialetti lanciano l'allarme.

I dati, si legge, possono essere archiviati e condivisi con le famiglie degli studenti e le autorità attraverso una app. Secondo il Beijing Daily il programma - che rileva la temperatura due volte al giorno e lancia l'allarme nel caso superi 37.2 - coinvolge anche lo staff delle scuole, quindi anche gli insegnanti. "Agli studenti raccomandiamo di indossare il braccialetto 24 ore su 24", ha detto al giornale un insegnante di una scuola media.