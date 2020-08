Coronavirus, in India record di 4.231 casi in un giorno

(Afp)

Record di casi di coronavirus registrati in India in un solo giorno, ben 4.231. Lo confermano le autorità sanitarie di Nuova Delhi, aggiornando a 67.152 il totale dei positivi. Di questi, i casi attivi nel Paese risultano essere 44.029, mentre sono 20.916 le persone guarite. Sono invece 2.206 i malati che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19.