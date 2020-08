Afp

Sono 26.643 i decessi legati al Covid-19 in Francia, dove 22.284 persone restano ricoverate in ospedale per l'infezione e nelle ultime 24 ore sono stati registrati 523 nuovi ingressi di malati nelle strutture sanitarie. Questo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità sanitarie francesi. Dall'inizio dell'epidemia, 96.431 persone sono state ricoverate.