Coronavirus, in Russia altri 11.656 casi: oltre 221mila totali

(Afp)

In Russia sono stati confermati 11.656 nuovi casi di coronavirus e 94 morti in 24 ore, aggiornando a 221.344 il totale dei contagi e a 2.009 quello delle vittime per complicanze del Covid-19. Lo ha reso noto il centro nazionale per la risposta al coronavirus. Dei nuovi casi, 6.169 sono stati registrati nella sola Mosca e altri 1.079 nella regione di Mosca. Sono invece 307 i nuovi contagi confermati a San Pietroburgo.

Riguardo ai guariti, sono 5.495 le persone che hanno sconfitto l'infezione nelle ultime 24 ore, portando a 39.801 il totale.