Coronavirus, in Spagna cala curva decessi: 123 in 24 ore

(Afp)

Cala la curva dei decessi causati dal coronavirus in Spagna, dove si sono registrati 123 morti in 24 ore, facendo salire a 26.774 il totale dei decessi. Si tratta del numero di morti più basso per Covid-19 in sette settimane. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Madrid, parlando di 373 nuovi contagi da Covid-19 per un totale di 227.436. Sono invece più di 137mila le persone guarite.