Trump: "Dem usano lockdown per scopi politici"

Afp

Donald Trump torna ad appoggiare su Twitter gli americani che si oppongono al lockdown in stati guidati da democratici accusati di usare le misure "per scopi politici'. "Il grande popolo della Pennsylvania vuole la libertà e sa benissimo cosa comporti - ha twittato oggi il presidente - i democratici si muovono lentamente, in tutti gli Stati Uniti, per scopi politici".

"Se dipendesse da loro aspetterebbero fino al 3 novembre", ha aggiunto riferendosi alla data delle elezioni presidenziali, suggerendo quindi un non meglio definito secondo fine elettorale dei governatori democratici che non vogliono affrettare la revoca del lockdown. "Non fate giochetti politici - conclude Trump - siete sicuri, ma muovetevi velocemente".

Il governatore della Pennsylvania, il democratico Tom Wolfe, è attaccato dai repubblicani per aver imposto una riapertura graduale nello stato dove vi sono oltre 56mila casi di coronavirus. La Corte Suprema dello stato la scorsa settimana non ha accolto una ricorso dei un gruppo conservatore contro l'ordine di stare a casa di Wolf.

La Pennsylvania, come il Michigan stato che ha visto nascere il movimento anti lockdown che per primo ha ottenuto il sostegno di Trump, sarà uno degli stati chiave per le elezioni di novembre. Ci sono oltre 1,3 milioni di casi coronavirus negli Stati Uniti e quasi 80mila morti.