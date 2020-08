Coronavirus, Fauci: "Nessun vaccino disponibile per inizio anno scolastico"

(Afp)

Non ci sarà un vaccino per il Covid-19 disponibile per l'inizio del nuovo anno scolastico ad agosto o settembre. Lo ha detto il professor Anthony Fauci nella sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Salute del Senato Usa.

"Anche alla massima velocità alla quale stiamo andando ora, non vediamo la possibilità di un vaccino per le persone che torneranno a scuola", ha affermato il virologo che è a capo della task force della Casa Bianca contro il virus.

Fauci ha riferito che sono in corso numerosi test clinici e questo consente agli scienziati maggiori possibilità di successo. Tuttavia, il virologo ha confermato la sua previsione di 12-18 mesi per la realizzazione di un vaccino per il coronavirus.