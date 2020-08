Coronavirus, Guardian: più di 40mila morti in Gran Bretagna

(Afp)

I morti di Covid-19 in Gran Bretagna sono più di 40mila. A scriverlo è il Guardian, sulla base dei dati dell'Ufficio nazionale di statistica, che registra 35.044 morti per coronavirus in Inghilterra e Galles alla data del 9 maggio. Se a questo numero si aggiungono gli ultimi dati della Scozia e l'Irlanda del Nord e gli aggiornamenti giornalieri del governo si arriva ad un bilancio ufficiale di 40.011 morti, scrive il quotidiano. Ciò fa della Gran Bretagna il primo paese per numero dei morti. Circa 10mila decessi sono avvenuti nelle case di riposo.