Coronavirus, a Wuhan test a 11 milioni di abitanti

(Afp)

La città cinese di Wuhan sta mettendo a punto piani per sottoporre a test tutti i suoi abitanti e stabilire con precisione il grado di diffusione del Covid-19 tra i suoi 11 milioni di residenti. A riferirne sono i media cinesi, precisando che il progetto è nella sua fase iniziale e che a tutti i distretti della città è stato chiesto di presentare entro le 12 di oggi dettagli sulla possibilità di portare a termine questa indagine entro dieci giorni di tempo. La decisione, si legge sul sito della Bbc, è arrivata dopo che - nella città in cui il virus ha fatto la sua comparsa - nel fine settimana sono stati registrati 6 nuovi casi per la prima volta dal 3 aprile, data a partire dalla quale i contagi sul posto si erano arrestati.

Il piano di analisi, o 'battaglia di 10 giorni', come viene definita, prevede di dare la precedenza alle persone anziane ed alle comunità densamente popolate. Diversi alti funzionari della sanità citati dal Global Times considerano il progetto irrealizzabile e costoso ma alcuni ricordano che una grossa percentuale della popolazione - tra i 3 ed i 5 milioni - è già stata sottoposta a test e che Wuhan può dunque realizzare i restanti 6-8 milioni di esami in 10 giorni. Negli Stati Uniti, ricorda la Bbc, si stanno attualmente realizzando circa 300mila test al giorno, stando alla Casa Bianca.