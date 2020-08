Coronavirus, in GB 494 morti e 3.242 nuovi casi in 24 ore

(Afp)

Nel Regno Unito ci sono stati altri 494 decessi per il Covid 19 e altre 3.242 persone sono risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei morti per l'epidemia sale così a 33.186. Il ministro per l'Edilizia, Robert Jenrick, che ha tenuto oggi la conferenza stampa quotidiana del governo sull'emergenza, ha detto che da ieri si sono fatti 87.063 tamponi portando il totale dei test realizzati a 2 milioni.

L'obiettivo di Downing Street, ha ribadito, è di arrivare a 100mila test al giorno. Il totale dei casi nel Paese è salito a 229.705, ha detto ancora il ministro che ha annunciato un piano del governo per "riattivare il mercato immobiliare".