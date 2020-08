Coronavirus, in Russia più di 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Afp)

Sono stati registrati in Russia nelle ultime 24 ore 10.028 nuovi casi di Covid-19, per un totale di 242.271 contagi confermati dall'inizio della crisi. Ma secondo quanto rende noto il centro di crisi, il 44,5% dei nuovi casi è asintomatico e l'aumento, che rimane superiore ai diecimila casi al giorno per l'undicesimo giorno consecutivo, è diminuito del 4,3% rispetto a quello registrato ieri. Continuano a rimanere bassi, rispetto al numero dei pazienti positivi, i decessi registrati ufficialmente: da ieri sono morte 96 persone, per un totale di 2.212 vittime attribuite al coronavirus.