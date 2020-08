Germania riapre frontiere, ma per Italia e Spagna restano regole ingresso in aereo

Immagine di repertorio (Afp)

La Germania apre progressivamente le frontiere ad alcuni paesi vicini, ma non modifica per il momento le rigide regole in vigore per l'ingresso in aereo dall'Italia e dalla Spagna. Questo quanto reso noto dal ministero dell'Interno tedesco dopo l'annuncio fatto dal ministro Horst Seehofer sul progressivo allentamento dei controlli sul traffico con i paesi vicini.