Incendi in due ospedali, Russia sospende uso ventilatori Aventa-M donati anche all'Italia

I ventilatori Aventa-M di cui la Russia ha sospeso l'utilizzo dopo gli incendi in due ospedali attribuiti ad un loro malfunzionamento erano stati donati il mese scorso anche all'Italia, nell'ambito del pacchetto di aiuti arrivati da Mosca. In totale erano arrivati 150 ventilatori, dello stesso modello di quelli inviati dalla Russia anche agli Stati Uniti e che, secondo un portavoce della Federal Emergency Management Agency americana, non sarebbero mai stati utilizzati.