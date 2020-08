Ue: "Riaprire confini interni con cautela"

(Fotogramma)

"Dobbiamo riaprire con cautela i confini all'interno dell'Europa. Abbiamo adottato linee guida per una rimozione graduale e coordinata delle restrizioni alla libera circolazione in Europa". Lo dice la vicepresidente esecutiva della Commissione Margrethe Vestager, in videoconferenza stampa a Bruxelles dopo il collegio dei commissari, presentando le linee guida su "come riprendere a viaggiare in sicurezza e far ripartire il turismo europeo nel 2020 e oltre".

I confini andranno aperti con gradualità, specifica la Commissione. Le restrizioni generalizzate dovrebbero essere sostituite da "misure più mirate. Se una rimozione generalizzata delle restrizioni non è giustificata dalla situazione sanitaria, allora la Commissione propone un approccio per fasi e coordinato, che inizia con la rimozione delle restrizioni tra aree o Stati membri con situazioni epidemiologiche sufficientemente simili".