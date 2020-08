Silvia Romano, Di Maio: "Onlus agì senza informare Farnesina"

(Foto Fotogramma)

La onlus Africa Milele per la quale si recò in Kenya Silvia Romano "ha operato in totale autonomia senza informare la Farnesina". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rispondendo ad una interrogazione alla Camera.

Africa Milele, ha chiarito Di Maio, "non è destinataria di alcun sostegno da parte della cooperazione italiana". Di Maio ha poi affermato che, "qualora dovessero sussistere delle responsabilità riguardo a misure di sicurezza non adottate riguardo ai cooperanti, la magistratura possa agire facendo la massima chiarezza".

"La scelta di svolgere azione di volontariato non può diventare motivo di attacco personale", ha detto allora.