Coronavirus, in Francia 351 morti in 24 ore

Un totale di 351 persone sono morte dopo aver contratto il Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio dell'epidemia è di 27.425. Negli ospedali del Paese sono stati ammessi da ieri 542 altri pazienti, contro i 728 dello stesso giorno della settimana scorsa. Sono calati anche i pazienti ammessi in rianimazione: 52 casi contro i 99 di sette giorni fa. Rispetto a ieri nei reparti di rianimazione di tutti gli ospedali del Paese ci sono 129 pazienti in meno.