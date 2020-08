"Egitto e Italia legati dal cuore", il messaggio di Ghada Wali

"Egitto e Italia legati dai nostri cuori". E' il messaggio che Ghada Wali, fondatrice del Wali's Studio, invia con un video diffuso dall'ambasciata d'Egitto. "I nostri cuori sono uno. Il nostro dolore è uno", dice Wali nel toccante video che mette in risalto le affinità culturali, artistiche, architettoniche e archeologiche dell'Italia e dell'Egitto ponendo in risalto quanto queste superino ogni confine politico. Il messaggio è anche per sottolineare che ciò che rimane in vita oltre le crisi sanitarie, sociali ed economiche siano proprio le radici di un paese formate dal patrimonio storico, culturale, archeologico, artistico, architettonico e paesaggistico e da queste bisogna ripartire.