Russia, ha contratto il Covid-19 anche il ministro delle Scienze

Valery Falkov (Fotogramma)

Anche il ministro delle Scienze in Russia si è ammalato di Covid-19. Valery Falkov si è ora del tutto ristabilito, ha reso noto il Presidente Putin in una teleconferenza con il ministro e altri esponenti di governo. Hanno contratto il virus, 252.245 persone in Russia, secondo Paese al mondo per incidenza della malattia dopo gli Stati Uniti.

Fra loro anche il premier, Mikhail Mishustin, il ministro dei Lavori pubblici, Vladimir Yakushev, la ministra della Cultura, Olga Lyubimova, il portavoce del presidente, Dmitry Peskov, oltre che cinque deputati della Duma e il vice capo di gabinetto del Cremlino, Sergei Kirienko.