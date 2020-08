Brexit, Barnier: "Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca"

(Afp)

"Negoziamo un accordo con un Paese terzo, che è diventato tale per sua volontà. Non si può scegliere il meglio" dell'appartenenza al mercato unico e all'unione doganale, "senza rispettarne le condizioni. Mi sembra che da parte britannica ci sia una reale incomprensione delle conseguenze oggettive, a volte meccaniche, dell'abbandono del mercato unico e dell'unione doganale. Se vuole proseguire in questi negoziati, il Regno Unito sia più realista e superi questa incomprensione. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca". Lo sottolinea il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, in videoconferenza stampa a Bruxelles.

Barnier ha utilizzato una frase idiomatica inglese, "you cannot have the best of both worlds", simile a "have your cake and eat it (too)", cioè volere la botte piena e la moglie ubriaca, scritto sul foglio di un funzionario conservatore che entrava a Downing Street nel novembre 2016 ("What's the model? Have your cake and eat it") e 'catturato' dai fotografi. Da allora l'espressione idiomatica è diventata una sorta di 'summa' dei programmi dei Brexiteers.