Coronavirus, allarme Oms: "In Africa potrebbero morire 190mila persone"

(Afp)

In Africa potrebbero morire tra le 83mila e le 190mila persone a causa del coronavirus in un anno, a meno che non vengano prese precauzioni per potenziare il sistema sanitario del continente.

L'avvertimento arriva da uno studio condotto dall'ufficio regionale per l'Africa dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che mette in guardia dal rischio che il sistema sanitario africano possa ben presto essere messo in ginocchio dalla virulenza del Covid-19.

Il tasso di contagio da Covid-19 è maggiore nei Paesi africani più piccoli, emerge dallo studio che mette le Mauritius in cima alla lista dei Paesi africani più vulnerabili. Nella top ten ci sono comunque anche i Paesi più grandi come il Camerun, il Sudafrica e l'Algeria. A essere più tutelati sono i Paesi scarsamente popolati, come il Niger, la Mauritania e il Ciad.