Coronavirus, il Messico raggiunge il picco: 257 morti e 2.409 nuovi casi

Il Messico ha vissuto il giorno più drammatico dall'inizio dell'emergenza coronavirus, con 257 morti e 2.409 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il sottosegretario alla Prevenzione e promozione della Salute del Messico, Hugo Lopez-Gatell, ha spiegato che il Paese, dove si contano complessivamente 42.595 contagi confermati e 4.477 decessi, ha raggiunto il picco.

"Siamo nel momento più difficile della prima ondata dell'epidemia", ha sostenuto in conferenza stampa Lopez-Gatell, sottolineando che il Messico in questo momento non può permettersi di "allentare le misure" adottate per prevenire i contagi. Ieri il governo ha diffuso dati che hanno dimostrato come oltre metà degli ospedali di Città del Messico sia arrivata a saturazione.