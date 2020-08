Coronavirus, in Gb 384 morti in ultime 24 ore

(Afp)

Altre 384 persone sono morte in Gran Bretagna per il Covid 19, portando il totale a quasi 34mila vittime dell'epidemia, precisamente 33.998. Lo ha reso noto oggi il dipartimento britannico per la Sanità e l'Assistenza sociale. Mentre, i nuovi casi di Covid 19 sono stati 3500 che porta il numero totale a 236.711. Con 133.784 test condotti ieri, il governo britannico ha indicato di aver raggiunto per due giorni consecutivi l'obiettivo di 100mila test al giorno.