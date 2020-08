Covid, in Germania 913 casi in 24 ore: cala indice contagio

Afp

I casi di coronavirus in Germania sono saliti a 173.152 dall'inizio dell'emergenza dopo che altri 913 nuovi contagi sono stati registrati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto Robert Koch (Rki), l'istituto tedesco per le malattie infettive. Il Covid-19 ha causato ulteriori 101 morti nel paese rispetto a ieri, ha evidenziato l'Istituto, portando il totale a 7.824. L'indice di contagio del Coronavirus è intanto sceso dallo 0.81 allo 0.75, un calo modesto ma comunque incoraggiante, ha annunciato ancora il Robert Koch Institut.

Il Paese si appresta quindi ad allentare le norme sulla quarantena per i viaggiatori in ingresso nel paese provenienti dall'Unione Europea, dall'area Schengen e dal Regno Unito. A darne notizia è stato un portavoce del ministero dell'Interno a Berlino. Le autorità si limiteranno a raccomandare ai viaggiatori la quarantena nel caso in cui provengano da paesi con un elevato numero di casi di Coronavirus. Resta in vigore la norma dell'isolamento di due settimane per i viaggiatori provenienti dai paesi esterni all'Ue.