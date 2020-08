Cyber attacco al Bundestag, Lavrov: "Da Berlino accuse senza prove"

(Fotogramma)

La Russia respinge le accuse formulate da Angela Merkel lo scorso mercoledì sull'esistenza di "prove" circa la responsabilità diretta di Mosca nel cyber attacco contro il Bundestag del 2015. "Sono trascorsi cinque anni. Ma nessun fatto concreto in sostegno della tesi di Berlino è stato mai fornito. Non c'è alcuna testimonianza contro la Russia", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov in una intervista all'agenzia russa Rbk.