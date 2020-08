Oms: "Gb stia attenta a riaprire, rischia molti focolai"

Afp

La Gran Bretagna deve fare "molta attenzione" nella fase di uscita dal lockdown perché nel Paese la presenza del virus è ancora alta. Lo ha affermato David Nabarro, inviato speciale per il coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un'intervista al programma radiofonico 'Today' della Bbc.

"Non appena tutto il Paese riprenderà a muoversi, potrebbero esserci molti, molti focolai", ha messo in guardia Nabarro, aggiungendo che la Gran Bretagna deve affrontare un "compito enorme" per reclutare e formare migliaia di tracciatori di contatti.