Coronavirus, in Germania oltre 173mila casi totali

In Germania sono stati confermati altri 620 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando a 173.772 il totale delle persone contagiate. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto incaricato dal governo di Berlino di monitorare l'andamento del Covid-19 in Germania. E' invece salito a 7.881 il totale dei morti per complicanze legate al coronavirus, con 57 vittime in più di ieri.