Coronavirus, in Messico più morti che in Cina

(Afp)

In Messico nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 290 decessi per complicanze legate al coronavirus, portando a 4.767 il totale delle vittime. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali. In Messico il numero delle vittime per Covid-19 è quindi superiore a quello che si registra in Cina, dove sono 4.633 le persone decedute dopo aver contratto il virus.

Finora sono 45.032 i casi confermati di coronavirus in Messico, 2.437 in più di ieri. Per numero di decessi, a essere maggiormente colpita è Città del Messico, con 1.197 decessi.