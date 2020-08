Coronavirus, in Russia 9.200 nuovi casi in 24 ore

(Afp)

In Russia sono 272.043 i casi confermati di coronavirus, con 9.200 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la task force russa per il monitoraggio del Covid-19, segnalando che 119 persone sono morte nell'ultimo giorno per complicanze legate all'infezione. E' così salito a 2.537 il totale delle vittime in Russia.