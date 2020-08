Francia, arrestato Kabuga: era ricercato da 25 anni per genocidio in Ruanda

L'appartamento dove viveva Felicien Kabuga (Afp)

Le autorità francesi hanno arrestato Felicien Kabuga, l'uomo d'affari ricercato da 25 anni con l'accusa di aver finanziato e collaborato al genocidio in Ruanda nel 1994. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia francese in una nota spiegando che Kabuga, 84 anni, viveva sotto falsa identità in un appartamento ad Asnieres-sur-Seine, vicino a Parigi.

Kabuga era l'uomo più ricercato del Ruanda e gli Stati Uniti avevano messo una taglia di cinque milioni di dollari sulla sua testa. Imprenditore Hutu, è accusato di aver finanziato le milizie che hanno massacrato circa 800mila tra Tutsi e Huti moderati nell'arco di un centinaio di giorni nel 1994.