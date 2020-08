India, scontro tra camion: morti 24 migranti

Immagine di repertorio (Afp)

Sono almeno 24 i migranti morti e una ventina quelli rimasti feriti in India dopo uno scontro tra camion avvenuto questa mattina nel distretto di Auriya, nello stato dell'Uttar Pradesh nell'India settentrionale, vicino al villaggio di Mihauli. Lo ha reso noto il funzionario di polizia Kamlesh Kumar Dixit, spiegando che un camion che trasportava oltre venti lavoratori migranti da Nuova Delhi si è scontrato con un trattore nella zona di Mihauli. Quindici dei venti feriti, provenienti dal Rajasthan, sono considerati gravi, come scrive il Times of India.