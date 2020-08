Coronavirus, 87 nuovi morti in Spagna: dato più basso da due mesi

Sono 87 i morti per coronavirus registrati in Spagna nelle ultime 24 ore, il dato più basso degli ultimi due mesi. Ieri il dato giornaliero era di 102 decessi. Quando è stato decretato lo stato d'allarme il bilancio giornaliero era di 152 morti, mentre il 2 aprile si è registrato un picco di 950 morti. In totale i decessi finora registrati sono 27.650, secondo i dati del ministero della Salute. Per quanto riguarda i contagi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati altri 421, su un totale di 231.350.