Coronavirus, allarme contagi nelle scuole in Francia

Foto AFP

E' allarme in Francia per un'ondata di contagi nelle scuole a una settimana dalla ripresa delle attività in un terzo degli istituti. A lanciarlo è stato il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, che in un'intervista a radio 'Rtl' ha dato notizia di circa 70 casi registrati. Il ministro ha annunciato che tutte le scuole colpite dal virus sono state chiuse, senza precisarne il numero né se i contagiati siano studenti, docenti o altri dipendenti. Blanquer ha tuttavia evidenziato come il periodo di incubazione del virus renda "probabile" che le infezioni siano avvenute prima della riapertura delle scuole.

In precedenza la stampa francese aveva dato notizia che sette scuole di Roubaix sono state chiuse oggi a "titolo di precauzione" per un caso di Covid-19 tra gli alunni.