Coronavirus, in Brasile oltre 241mila casi e 16mila morti

Sono più di 241mila i casi di coronavirus confermati in Brasile, mentre sono 16.118 i decessi, 485 nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Sanità brasiliano, che parla di 241.080 contagiati, 7.938 in più di ieri. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 94.122 coloro che hanno sconfitto l'infezione, pari al 39 per cento di chi che si è ammalato.

L'epicentro della pandemia in Brasile resta Sao Paolo, che conta il maggior numero di morti legate al Covid-19, 4.782, seguito dallo Stato di Rio de Janeiro con 2.715.